Mobilitat
Retencions destacades a l’entrada i sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana
Les cues han afectat la CG1, la CG3 i la N-145 d'entrada al país
La xarxa viària del país ha registrat avui una elevada densitat de trànsit en diversos punts del país, especialment a l'entrada i sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana. Les retencions s'han produït també al centre de Sant Julià de Lòria i a la Margineda, tots dos en sentit nord.
El Vial del Pobladó i l’Avinguda Tarragona han presentat congestions en ambdós sentits de la marxa. En el cas de la CG3, també s’ha informat de densitat de vehicles a l’entrada de la Massana en sentit nord.