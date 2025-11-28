TEMPORADA D'HIVERN
Ordino Arcalís dona el tret de sortida a la temporada de neu
L’estació i els serveis obren les portes una setmana abans del previst
Ordino Arcalís va obrir ahir la temporada d’hivern 2025-2026, avançant-se una setmana a la data prevista gràcies a les nevades dels darrers dies i a la intensa feina dels equips tècnics d’explotació. Inicialment, l’estació tenia fixada l’obertura per al 5 de desembre, però les condicions favorables han permès posar en marxa abans les primeres instal·lacions.
Per a aquest inici de temporada, estan operatius el telecadira desembragable de la Coma, el telecabina de Tristaina i el teleesquí Orris, així com diverses pistes de l’àrea de la Coma, i l’estació preveu ampliar progressivament el domini esquiable a mesura que les condicions meteorològiques ho permetin. Les previsions apunten noves precipitacions i temperatures ideals per seguir produint neu de cultiu i consolidar l’obertura.
El forfet té un preu de 35 euros per a les primeres jornades excepcionals
Coincidint amb aquest inici avançat, el forfet de dia té un preu especial de 35 euros durant ahir i avui, una tarifa promocional disponible exclusivament a les taquilles de l’Hortell. A partir dels pròxims dies, el preu s’anirà ajustant a mesura que augmenti el nombre de pistes obertes i els posseïdors de qualsevol forfet de temporada de Grandvalira Resorts poden accedir des d’avui mateix a totes les instal·lacions operatives. L’obertura anticipada també inclou l’activació de serveis complementaris de restauració, botiga i cafeteria.