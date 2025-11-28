Banca Privada
Myandbank compleix tres anys amb 28.000 clients i un creixement del 150% del negoci
Bizum, inversions i remuneració al 2% impulsen la fidelització dels usuaris
Myandbank, el banc 100% digital d’Andbank, celebra aquest 28 de novembre el seu tercer aniversari amb unes xifres que consoliden el seu lideratge en serveis fintech al país. L’entitat supera ja els 28.000 clients i ha incrementat el seu volum de negoci en un 150% en un any, gestionant més de 263 milions d’euros.
Durant aquest període, Myandbank ha pagat més de 2,5 milions d’euros en interessos a través del seu compte remunerat al 2% —fins a 50.000 euros el primer any— i ha impulsat la inversió automatitzada amb una campanya que retorna el 3% de les compres amb targeta. Gràcies a aquesta iniciativa, els usuaris han reinvertit 257.000 euros i el nombre de clients amb carteres automatitzades s’ha duplicat fins a superar els 3.700 inversors actius. Les rendibilitats acumulades van del 4,54% al 38,28%, segons el perfil de risc.
L’oferta del banc digital també s’ha ampliat amb els comptes Mini i Junior, pensats per a clients de 0 a 17 anys i amb una remuneració del 2%. En poc més d’un any, ja s’han obert 1.200 comptes infantils i s’han distribuït més de 500 targetes Junior.
A més, Myandbank integra assegurances de vida i salut d’Andbank Assegurances i manté la seva aposta per una experiència 100% digital amb Bizum, transferències nacionals i internacionals sense comissions i accés a més de 500 fons d’inversió.
Amb una aplicació intuïtiva i suport personalitzat, Myandbank s’ha convertit en la fintech de referència d’Andorra, oberta tant a clients d’Andbank com a nous usuaris residents al país.