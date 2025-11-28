DIMARTS ES FARÀ LA REOBERTURA
El Museu de l’Automòbil torna a obrir tres mesos després
El Museu Nacional de l’Automòbil tornarà a obrir les portes dimarts 2 de desembre, després d’haver estat tancat preventivament des de final d’agost per la detecció d’amiant en algunes peces de vehicles exposats. El departament de Promoció Cultural ha informat que la reobertura es fa un cop finalitzades les tasques de retirada i neteja especialitzades, i després de confirmar mitjançant informes tècnics que no hi ha presència d’amiant ambiental.
L’amiant només representa un risc quan es fragmenta i pot ser inhalat. Tot i que no es van detectar partícules en suspensió en cap moment, el ministeri va decidir el tancament com a mesura preventiva per garantir la màxima seguretat durant el procés de detecció i eliminació. Amb els treballs completats i validats per empreses especialitzades, el museu reobre amb totes les garanties per a visitants i personal.