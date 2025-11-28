Successos
Ferida una motorista en una caiguda a la rotonda d’Engolasters
L'accident ha tingut lloc prop de les 19:30 i ha provocat retencions
Una motorista de 25 anys i resident al país ha resultat ferida aquest vespre després de patir una caiguda a la rotonda d’Engolasters, a la CG-2. Les primeres informacions indiquen que la jove ha perdut el control del vehicle en frenar, i ha caigut a terra. Els efectius de la policia i una ambulància s'han desplaçat fins al lloc dels fets i la conductora ha estat traslladada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per rebre atenció mèdica. L’incident ha provocat retencions a la via durant l’actuació dels serveis d’emergència.