Formació
Experts de la guàrdia civil formen la policia en recerca de desapareguts en zones de muntanya
La conferència ha reunit una quarantena d’agents per aprofundir en tècniques de recerca en zones de difícil accés
La policia ha rebut aquest dijous la visita del coronel Alberto Ignacio Negueruela Cámara, cap del servei de muntanya de la guàrdia civil, i del capità Fernando Rivero Díaz, oficial de l’àrea d’instrucció i doctrina del mateix servei. Els dos comandaments han ofert una conferència sobre protocols de recerca de desapareguts en zones de difícil accés.
La xerrada, que ha tingut lloc a la sala d’actes del despatx central, ha reunit una quarantena d’agents de diferents unitats, com la d’intervenció tècnica, mitjans aeris, seguretat viària i informàtica. L’objectiu ha estat compartir coneixement i reforçar la preparació dels efectius de la policia en un àmbit especialment rellevant per les característiques orogràfiques d'Andorra.
La trobada s’emmarca dins la col·laboració entre cossos i contribueix a seguir professionalitzant les actuacions policials en entorns de muntanya.