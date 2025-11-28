CONVENI ENTRE GOVERN I MENTA
Dones maltractades en perill podran alertar la policia activant un botó
El nou dispositiu tecnològic permet comunicació verbal i facilita la geolocalització de la víctima perquè s’hi desplaci la patrulla més propera
“Un pas més per protegir al màxim” les dones víctimes de violència masclista. Així va definir ahir la secretària d’Estat d’Igualtat, Mariona Cadena, el nou dispositiu tecnològic que es posa a l’abast de dones amb seguiment per part del servei d’atenció a les víctimes de violència de gènere, amb una casuística de risc mitjà o alt, i que els permetrà alertar la policia d’eventuals situacions de perill amb l’agressor. Es tracta d’un botó vinculat al telèfon mòbil amb una aplicació que un cop es premi comunicarà directament amb la sala de comandament del despatx central del cos d’ordre i permetrà que la usuària expressi el que està passant, però que també facilitarà la geolocalització al moment. Per tant, hi podrà acudir directament la patrulla que es trobi més a prop del lloc on s’estan produint els fets. Cadena i el secretari d’Estat d’Interior, Joan León, van rubricar ahir amb Filipa Fernandes, representant del grup Menta, el conveni de col·laboració que oficialitza el nou dispositiu de seguretat. L’empresa de seguretat privada facilita els dispositius i el software necessari per al funcionament. Ara mateix onze dones compleixen el criteri de risc (en funció de l’avaluació que fan les especialistes del servei d’atenció seguint el criteri d’avaluació anomenat RVD-BCN) que recomana l’ús del dispositiu i seran elles les que decidiran si l’usen.
“És un pas més per protegir al màxim les víctimes [de violència de gènere]”
“És una reducció del temps de resposta, un reforç de la seguretat de les usuàries”
La secretària d’Estat d’Igualtat i Antoni Rodríguez, director adjunt de la policia, van explicar els detalls d’aquest nou mecanisme, que podrà començar a operar un cop les víctimes donin el consentiment i es duguin a terme les proves per verificar que funciona correctament. Testos que a posteriori es repetiran cada mes per garantir que no hi ha incidències. Una de les premisses és la confidencialitat i a les usuàries se les identificarà amb un codi. Igualment, per garantir la seguretat es va evitar donar detalls de l’aparença del botó, únicament que “és petit i passa desapercebut”. Per a la policia, l’eina tecnològica implica “una reducció del temps de resposta que dona més eficàcia” i, per tant, implica “un reforç de la seguretat i la protecció de les usuàries”. Un cop s’activi el botó la usuària es podrà comunicar amb la policia sense necessitat d’agafar el mòbil i cada 10 segons hi haurà un nou enregistrament i l’actualització de la geolocalització. Cadena va explicar que les dones que tinguin el botó poden estar en un recurs d’acollida facilitat pel Govern o no i també que les que tinguin una ordre d’allunyament són usuàries potencials, però que “conviure amb l’agressor no és un requisit excloent”. La responsable del departament d’Igualtat va remarcar que la nova iniciativa forma part de la “política integral de protecció, prevenció i suport continuat” a les víctimes d’aquest tipus de violència.