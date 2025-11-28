POLÍTICA
DA abordarà demà al congrés el futur de les pensions i el creixement “assumible”
Demòcrates per Andorra celebra demà al matí el desè congrés ordinari que, tal com va avançar el Diari, servirà per renovar l’executiva i que els tres càrrecs principals els assumeixin Ladislau Baró (president), Guillem Casal (secretari general) i Maria Martisella (secretària d’organització). Però el partit també abordarà quatre ponències que obrirà a la militància per tal que faci aportacions al document final, abans de sotmetre’l a votació. Són ponències que “tracten temes cabdals per al present del país i el futur més proper”, va indicar la formació en un comunicat: cultura i identitat; sostenibilitat de les pensions; l’aposta per la innovació, i el creixement assumible. Temàtiques que, afegia el comunicat, fan part de les línies estratègiques per a aquesta legislatura del Govern, del grup parlamentari i també dels comuns sota lideratge taronja.