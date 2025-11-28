Commemoració
Creand Crèdit Andorrà presenta un llibre que recorre els 75 anys d’història del banc
Antoni Pintat va subratllar que el llibre reflecteix “una història de proximitat amb els clients, d’adaptació constant i de confiança en el país”
Creand Crèdit Andorrà ha presentat el llibre 1950 – 2025. De Crèdit Andorrà a Creand, un volum que recull els 75 anys d’història de l’entitat, des de la seva fundació fins a l’actualitat. L’obra, escrita per l’historiador Francesc Rodríguez, incorpora detalls i referències documentals inèdites que narren l’evolució del banc des del seu naixement el 1950 fins a la seva consolidació com a grup financer internacional.
El llibre es va donar a conèixer ahir en un acte institucional que va reunir l’accionariat del banc i representants d’institucions del país. La presentació tanca un any de commemoració en què Creand ha celebrat l’efemèride amb els seus equips, amb un road show per totes les parròquies i amb continguts especials a les xarxes, inclosos pòdcasts amb veus destacades de la cultura, l’esport, l’emprenedoria i la banca.
El conseller delegat de Creand, Xavier Cornella, va destacar que aquesta publicació “és el testimoni més complet del recorregut del banc” i que demostra que l’entitat “ha estat i continua essent al servei de les persones i del país”. També va agrair el paper de tots els professionals que han contribuït a fer créixer el banc al llarg de set dècades.
Per la seva banda, el president Antoni Pintat va subratllar que el llibre reflecteix “una història de proximitat amb els clients, d’adaptació constant i de confiança en el país”. Segons Pintat, la trajectòria de Creand és “una història de creure en el país, de crear oportunitats i d’avançar plegats cap a nous reptes”.