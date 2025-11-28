Successos
Comissats 5.130 paquets de tabac al Pas valorats en 20.570 euros
La policia també ha incautat dos vehicles amb matrícula francesa
La policia ha comissat 5.130 paquets de tabac i 8,5 quilograms de picadura valorats en més de 20.570 euros al Pas de la Casa aquesta setmana. El cos també ha segrestat dos vehicles amb matrícula francesa en el marc d'una intervenció de la duana contra el contraban de tabac.
L’operatiu es va iniciar la nit del passat diumenge quan agents de duana que efectuaven una vigilància al Pas de la Casa van localitzar dos vehicles plens de bosses amb tabac que estaven aparcats en un carrer de la localitat. En veure la quantitat de la qual es tractava, van donar l’avís a la policia, que va requisar els cotxes i tota la mercaderia.