Interior
El Centre Nacional d'Emergències es posarà en marxa al 2027 a l'edifici Nexus
El sistema d'alertes massives a la població començarà a funcionar a finals de l'any vinent
El Centre Nacional d'Emergències es posarà en marxa al 2027 a la primera planta de l'edifici Nexus d'Andorra Telecom. L'equipament permetrà fer una gestió centralitzada de les emergències amb un sol número, el 112. La data exacta d'obertura del CNE dependrà del ritme de les obres de construcció de l'edifici Node, que de moment avancen "tal com s'havia previst", segons ha confirmat en roda de premsa el director general adjunt d'Andorra Telecom, César Marquina.
Cap al final del 2026 començarà a funcionar el sistema d'enviament massiu d'alertes a la població. Mentrestant, si les circumstàncies ho requereixen Protecció Civil disposarà d'un recurs alternatiu provisional via missatgeria SMS.