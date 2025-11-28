Trobada
Andorra Turisme destaca a un fòrum internacional amb la designació de Budzaku com a senador
El director general de l'entitat ha destacat el cas d'èxit d'Andorra pel que fa al Turisme
Andorra Turisme ha tingut aquest divendres un paper destacat al Mediterranean Tourism Forum, una trobada internacional que ha reunit més de 1.500 professionals del sector turístic per analitzar els reptes i les oportunitats del Mediterrani. En aquesta edició, sota el títol Mediterranean Sea: Sustainability, Experience, and AI, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha estat reconegut amb la distinció de senador, una menció reservada a figures de referència amb una trajectòria inspiradora en el món del turisme.
Budzaku ha participat com a ponent a la masterclass New Markets and Emerging Trends – Attracting the Right Visitors, on ha exposat el cas d’èxit andorrà: un país de només 87.000 habitants capaç d’atraure 9,6 milions de visitants anuals. Durant la seva intervenció, ha posat en relleu l’estratègia d’Andorra per desestacionalitzar el turisme i captar un perfil de visitant prèmium, diversificant l’arribada al llarg de l’any per garantir experiències més fluides i de qualitat.
El director general ha subratllat, també, el paper creixent de la intel·ligència artificial en la promoció turística, especialment en la segmentació de públics, la personalització de campanyes i l’optimització de l’oferta. Segons Budzaku, adaptar la comunicació a cada període de l’any és clau per identificar oportunitats de creixement i “reorientar el desig del visitant cap a experiències diferenciades i ajustades a les seves motivacions”.
El Mediterranean Tourism Forum, que celebra enguany una dècada, és una plataforma referent que reuneix institucions, experts i representants de més de trenta països amb l’objectiu d’impulsar un model turístic més sostenible, innovador i cohesionat. La distinció atorgada a Budzaku reforça la posició d’Andorra en aquest espai de cooperació internacional.