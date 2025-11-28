Telecomunicacions
Andorra Telecom un nou servei de SIM digital destinat als visitants del país
La iniciativa respon a la demanda de connectivitat del sector turístic
Andorra Telecom ha presentat avui eSIM Andorra, un nou servei de SIM digital destinat a facilitar la connexió a internet dels visitants durant la seva estada al país. La iniciativa respon a la creixent demanda de connectivitat del sector turístic: cada any milions de persones visiten Andorra i més del 80% considera imprescindible mantenir-se connectat mentre viatja.
El nou servei permet als usuaris descarregar la seva eSIM directament al telèfon, sense necessitat de targetes físiques, i gaudir de cobertura 4G i 5G a tot el territori. El procés d’activació és ràpid i intuïtiu: només cal accedir a esimandorra.ad, comprovar la compatibilitat del dispositiu i completar la compra. El visitant rep un codi QR que pot instal·lar abans del viatge o un cop al país, i l’eSIM s’activa automàticament en entrar a Andorra.
Els plans permeten als visitants consultar rutes, reservar activitats, utilitzar aplicacions de missatgeria i navegar amb total comoditat, sense haver de canviar el seu número de telèfon. El servei és compatible amb la majoria de dispositius actuals. Per als usuaris que encara no disposen d’un terminal amb tecnologia eSIM, Andorra Telecom continua oferint la possibilitat d’adquirir una SIM física en els punts de venda autoritzats.