Economia
Andorra defensa a Tenerife el paper de les micro, petites i mitjanes empreses en el futur del país
Marc Saura ha destacat al VII Foro Iberoamericano de la MIPYME la innovació com a motor principal del creixement econòmic
Andorra ha reivindicat aquesta setmana el pes decisiu de les micro, petites i mitjanes empreses en el desenvolupament econòmic del país durant el VII Foro Iberoamericano de la MIPYME, celebrat a Tenerife. El Secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, ha participat en la trobada, centrada en els reptes i oportunitats d’aquest segment empresarial clau a Iberoamèrica.
Saura ha remarcat durant la seva intervenció que el talent i la innovació marcaran el ritme del creixement econòmic andorrà en els pròxims anys. Ha recordat que el 99% del teixit productiu del Principat està conformat per micro, petites i mitjanes empreses, fet que “implica que el futur econòmic del país passa per reforçar-les i dotar-les de les eines necessàries per competir en un món que evoluciona molt ràpidament”.
El Secretari d’Estat ha defensat que Andorra disposa d’una oportunitat única per consolidar-se com un ecosistema compacte d’innovació gràcies a l’escala reduïda del país i la proximitat entre empreses, institucions i centres de coneixement. Saura ha insistit que el Govern aposta per impulsar la innovació també en els sectors més tradicionals, amb l’objectiu d’afegir valor i generar nous espais de creixement.
El Foro Iberoamericano de la MIPYME, impulsat per la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) i el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), reuneix representants de governs, empreses i institucions de més de una vintena de països. L’edició d’enguany ha posat el focus en tres eixos: el talent, el territori i la transformació digital, elements que els organitzadors consideren determinants per a la competitivitat futura de les petites i mitjanes empreses.