REPORTATGE
Sòl amb fronteres
La proposta d’una zona franca entre Niça i Mònaco i la d’Organyà amb Andorra evidencien les dificultats per materialitzar espais fiscals transfronterers operatius.
El diputat francès Éric Ciotti ha proposat recentment la creació d’una zona econòmica comuna entre Niça i Mònaco. Segons la proposta, aquesta zona permetria a empreses monegasques establir-se en territori francès, concretament a la plana del Var, a l’oest de Niça, mantenint condicions fiscals similars a les del Principat. L’objectiu seria fomentar la implantació d’activitat econòmica en una zona en transformació, aprofitant la proximitat geogràfica i les relacions laborals ja existents entre ambdós territoris.
La proposta, però, requeriria la signatura d’un tractat internacional entre França i Mònaco, amb l’aprovació posterior del Parlament francès. Aquest tractat hauria de definir el marc legal, fiscal i laboral aplicable a la nova zona econòmica. Actualment, no hi ha cap marc legal vigent que permeti la creació automàtica d’una àrea fiscalment diferenciada dins del territori francès amb benefici per a empreses estrangeres. A més, les regulacions fiscals i laborals a França són competència de l’Estat i tenen un marc regulador estricte.
Les zones franques topen amb traves legals, fiscals i administratives
També caldria establir com es gestionaria la fiscalitat aplicable a les empreses que s’hi instal·lessin, així com les condicions d’accés per als treballadors, especialment tenint en compte que una part important dels ocupats a Mònaco són residents francesos. Segons dades oficials, més de 50.000 francesos es desplacen diàriament a treballar al Principat.
En paral·lel, un projecte amb característiques similars s’està desenvolupant a la zona d’Organyà, a l’Alt Urgell. Aquesta iniciativa, impulsada conjuntament pel Govern d’Andorra i la Generalitat de Catalunya, preveu la creació d’una zona econòmica especial en terrenys de l’Institut Català del Sòl. L’objectiu és oferir espai per a empreses que no poden créixer dins d’Andorra per manca de sòl disponible.
El projecte d’Organyà inclou la urbanització del sector de Vilansats, amb una extensió prevista de fins a 36 hectàrees. Ja s’ha licitat la primera fase de les obres d’adequació i accessos. Tanmateix, com en el cas de Niça, l’avenç del projecte està condicionat per la tramitació urbanística, la dotació d’infraestructures i l’establiment d’un règim fiscal que sigui compatible amb la normativa espanyola i atractiu per a les empreses andorranes.
Actualment, la zona no disposa d’un règim fiscal especial operatiu, i les empreses que s’hi vulguin establir hauran de sotmetre’s a la fiscalitat espanyola, fet que pot influir en les decisions d’implantació. Tot i la voluntat institucional, el projecte encara es troba a la fase inicial.
Ambdós casos mostren les dificultats tècniques, administratives i legals que comporta la creació d’espais econòmics transfronterers en contextos amb normatives estatals estrictes.