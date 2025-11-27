GASTRONOMIA
El restaurant Les Pardines 1819 entra a la ‘Guia Michelin’
El restaurant Les Pardines 1819 ha estat recomanat a la Guia Michelin 2026, convertint-se en l’únic establiment d’Andorra que ha obtingut aquest reconeixement enguany, segons indiquen en un comunicat. El Principat suma així set restaurants amb aquest reconeixement de la guia gastronòmica.
La distinció es va anunciar durant la cerimònia de presentació celebrada dimarts a Màlaga. La Guia Michelin va destacar “el dinamisme de l’escena culinària” i “l’excels nivell gastronòmic” dels establiments seleccionats, segons recull el comunicat del restaurant. El xef Òscar Villalba, deixeble d’Oriol Rovira, del restaurant Els Casals, que té una estrella Michelin, està al capdavant de la cuina de l’establiment, on proposa “plats tradicionals executats amb detall, en un entorn natural únic, a l’entrada de l’estació d’esquí Grandvalira”, segons expliquen.