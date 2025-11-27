Cultura
La películ·la de Mar i Cel s'estrenarà demà als cinemes Illa Carlemany
La producció, que ha mobilitzat una cinquantena de professionals, aposta per una narrativa immersiva que transforma el clàssic de Dagoll Dagom en una experiència audiovisual completament nova
Després d’emocionar més d’1,6 milions d’espectadors als escenaris, Mar i Cel arriba per primera vegada al cinema en una adaptació dirigida per Paulí Subirà Claramunt, cap d’Imatge de 3Cat als cinemes de tot Catalunya i també a Andorra, de la mà dels cinemes Illa Carlemany. S'estrenarà demà. La producció, que ha mobilitzat una cinquantena de professionals, aposta per una narrativa immersiva que transforma el clàssic de Dagoll Dagom en una experiència audiovisual completament nova.
“Volíem que l’espectador visqués ‘Mar i cel’ des de dins, com si formés part de la història”, explica Subirà, que ha situat operadors de càmera vestits de pirates en plena acció per captar moviments i emocions des del mateix escenari.
La versió cinematogràfica també inclou escenes i interludis inèdits pensats per ampliar el context històric i enriquir el relat original. “Hem portat el teatre a la pantalla aprofitant tots els recursos del cinema per explicar la mateixa història d’una manera diferent”, assenyala el director.
Rosa Romà, presidenta de 3Cat, destaca que Mar i Cel “és molt més que un musical: és un símbol de l’excel·lència cultural catalana”. Romà subratlla que aquesta producció “sense precedents” referma el compromís de l’ens públic amb la innovació i la projecció internacional de la cultura catalana.