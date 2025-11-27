RESPOSTES PARLAMENTÀRIES
Inversió d’1,2 milions el 2026 per impulsar el servei d’emergència 112
El Govern el considera un projecte estratègic dins del sistema de protecció civil
El Govern ha confirmat que destinarà 1.270.000 euros l’any vinent per continuar el desplegament del servei d’atenció de trucades d’emergència 112 i del Centre Nacional d’Emergències (CNE), considerats projectes estratègics dins el sistema nacional de protecció civil.
La informació s’ha fet pública arran d’una resposta parlamentària del Govern a preguntes formulades per la consellera general de Concòrdia Maria Àngels Aché, relatives al desplegament dels instruments previstos per la Llei qualificada de protecció civil.
El servei 112 atendrà tota la ciutadania davant d’emergències com ara incendis, accidents de trànsit, allaus, inundacions, riscos naturals o situacions de seguretat ciutadana. El projecte té com a objectiu millorar la gestió de les trucades d’auxili, la coordinació operativa dels serveis implicats i la capacitat de resposta immediata davant qualsevol risc.
El Govern no preveu places a Protecció civil
El pressupost preveu actuacions com la direcció tècnica del projecte, la creació d’una nova centraleta IP, el desplegament d’una xarxa LAN dedicada, l’adaptació d’espais físics, la dotació de mobiliari i equipament informàtic, i una campanya de comunicació per difondre el funcionament del nou servei.
Pel que fa a personal, el Govern no preveu la creació de noves places al departament de Protecció Civil per al 2026, però obre la porta a incloure reforços l’any següent en funció de les necessitats.
La resposta parlamentària també detalla altres actuacions previstes per a l’any vinent, com ara la presentació del pla territorial nacional de protecció civil a la comissió nacional el 28 de novembre, i l’avenç en els mapes de risc, començant per les inundacions i els riscos geològics. El Govern preveu invertir-hi 184.202,50 euros i desplegar-los progressivament, en funció de la seva complexitat i dels recursos disponibles.
EL MAPA DE RISCOS ENCARA NO S'HA COMPLETAT
Pel que fa al 112 i al Centre Nacional d’Emergències, Govern assegura que continuarà amb el seu desplegament durant el 2026, però no concreta la data de posada en funcionament, tot i reiterar que es manté com un dels projectes prioritaris del departament.