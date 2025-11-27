Successos
Incendi en una xemeneia d'un edifici de Canillo
Els bombers van evacuar una trentena de persones que van tornar al bloc al voltant de dos quarts d'una de la matinada
Els bombers es van haver de mobilitzar ahir a la nit per un incendi en una xemeneia d'un edifici de la carretera del Forn, a Canillo. L'avís va saltar a les 22.49 hores i el cos d'emergències es va traslladar fins al lloc dels fets amb un camió escala i un camió per apagar el foc. El cap de guàrdia del cos apunta que l'incendi es deuria a un tub que estava molt brut, "per un mal manteniment", i que va provocar les flames, que van afectar bona part de la teulada de l'edifici residencial.
Els bombers, amb l'ajuda de la policia i els agents de circulació de la parròquia, van evacuar a la trentena de residents del bloc, que van haver d'esperar una hora fins que el foc es va donar per extingit, al voltant de dos quarts d'una de la matinada. Tot i l'ensurt, ningú va resultar ferit, explica el cos d'emergències.