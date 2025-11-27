JUSTÍCIA I INTERIOR
El Govern adjudica el subministrament de 20.000 passaports per al 2026
El Govern ha adjudicat a l’empresa OeSD International GMBH el contracte per al subministrament de 20.000 llibrets de passaport, destinats a la unitat de nacionalitat i passaports del departament de Justícia i Interior. L’adjudicació, publicada al BOPA del 26 de novembre, respon a la necessitat de garantir l’estoc per als pròxims mesos i assegurar el correcte funcionament del servei d’emissió de documentació oficial del Principat.
El preu acordat és de 20,04 euros per unitat, sense impostos, i la producció i entrega hauran d’executar-se durant els primers sis mesos del 2026. El contracte s’ha tramitat mitjançant el procediment negociat per contractació directa, d’acord amb la legislació vigent en matèria de contractació pública. Segons l’edicte d’adjudicació, la compra està imputada a la partida pressupostària del ministeri de Justícia i Interior corresponent a la unitat de nacionalitat i passaports.