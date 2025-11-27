Successos
Detinguda una parella de turistes per agredir-se mútuament en un hotel d'Andorra la Vella
Els fets han ocorregut aquesta matinada
Una parella de turistes ha estat detinguda aquesta matinada per agredir-se mútuament en una habitació d'un hotel del centre d'Andorra la Vella. Els fets van passar poc després de les dotze de la nit quan la parella, que s'estava discutint, van arribar a les mans, moment en què, en sentir els crits, el recepcionista de l'hotel va alertar a la policia. Els agents van arribar al lloc dels fets, al carrer Prat de la Creu, i van detenir la parella per un delicte contra la integritat física i moral. L'home i la dona passaram a disposició judicial aquesta tarda, segons informa el cos policial.