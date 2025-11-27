SOLIDARITAT
La Creu Roja registra 223 nous donants de sang durant el 2025
Creu Roja Andorrana va donar a conèixer ahir les dades de les cinc campanyes de donació de sang organitzades aquest any, que van registrar 1.423 donacions, de les quals 1.280 han estat efectives i han permès incorporar 223 nous donants. Tot i això, les xifres se situen per sota de les de l’any passat, quan es van registrar 1.530 donacions i 322 nous donants.
Els grups d’edat més participatius van ser els de 46 a 55 anys, seguits pels de 36 a 45, amb una presència equilibrada entre homes i dones. Pel que fa als grups sanguinis, els més habituals han estat l’A+ i el 0+, tot i que també s’han recollit grups menys freqüents com l’AB- i el 0-, especialment importants en situacions d’emergència. La darrera campanya, celebrada del 19 al 21 de novembre, va tancar amb 311 donacions i 53 nous donants, i de cara al 2026, l’entitat ha programat cinc noves campanyes de donació amb la voluntat de mantenir la participació i garantir una cobertura constant.