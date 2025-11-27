SOLIDARITAT

La Creu Roja registra 223 nous donants de sang durant el 2025

Donant de sang durant la darrera campanya.ANA

Donant de sang durant la darrera campanya.ANA

Andorra la Vella

Creu Roja Andorrana va donar a conèixer ahir les dades de les cinc campanyes de donació de sang organitzades aquest any, que van registrar 1.423 donacions, de les quals 1.280 han estat efectives i han permès incorporar 223 nous donants. Tot i això, les xifres se situen per sota de les de l’any passat, quan es van registrar 1.530 donacions i 322 nous donants.

Els grups d’edat més participatius van ser els de 46 a 55 anys, seguits pels de 36 a 45, amb una presència equilibrada entre homes i dones. Pel que fa als grups sanguinis, els més habituals han estat l’A+ i el 0+, tot i que també s’han recollit grups menys freqüents com l’AB- i el 0-, especialment importants en situacions d’emergència. La darrera campanya, celebrada del 19 al 21 de novembre, va tancar amb 311 donacions i 53 nous donants, i de cara al 2026, l’entitat ha programat cinc noves campanyes de donació amb la voluntat de mantenir la participació i garantir una cobertura constant.

