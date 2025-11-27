Estadística
El consum d'energia augmenta un 0,6% a l'octubre
La producció nacional ha estat un 36,9% per sota de la de fa un any
El consum total d'energia al país durant el mes d'octubre ha estat de 42.634 MWh, una dada que tal com publica avui el departament d'Estadística suposa una variació positiva del 0,6%, respecte al mateix mes del 2024. Quant a la importació d'energia, les dades d'octubre, amb 35.320 MWh, mostren un creixement del 14,8% respecte a l'octubre de l'any passat. Pel que fa a l'energia produïda a Andorra presenta una variació interanual negativa del 36,9%.
Pel que fa a les dades acumulades del gener a l'octubre, el consum total ha estat de 463.681 MWh, xifra que suposa un creixement de l'1,4%, respecte al mateix període de l'any anterior. D'aquest consum, 347.421 MWh han estat importats, reflectint una variació interanual positiva del 2,4%, mentre que 116.363 MWh han estat produïts al país, un 1,5% menys respecte al mateix període de l'any anterior.
Respecte a les dades acumulades dels darrers dotze mesos, el consum elèctric ha estat de 576.214 MWh, la qual cosa suposa un augment de l'1,6% respecte a l'any anterior. D'aquest consum, 441.812 MWh han estat importats, reflectint una variació interanual positiva del 3,1%, mentre que 134.509 MWh han estat produïts al país, un 3,2% menys que el 2024.
D'altra banda, des del departament d'Estadística s'exposa que el consum d'energia al país expressat en TEP durant l'octubre ha estat de 17.139,4 TEP, amb una variació interanual negativa del 6,4%. Per altra banda, el consum acumulat del gener a l'octubre se situa en 163.773,6 TEP (-0,3%), mentre que el consum acumulat dels darrers 12 mesos ha estat de 198.903 TEP, amb una variació negativa del 0,7% respecte al mateix període anterior.