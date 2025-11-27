Afers Socials
Conferència d'Albert Espinosa amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
L’acte tindrà lloc dimarts a les 19 hores
El Ministeri d’Afers Socials, en col·laboració amb la Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), organitza dimarts a les 19 hores una conferència amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que anirà a càrrec de l’escriptor i guionista Albert Espinosa sota el títol “Si creus en els somnis, ells es crearan”.
L’acte, gratuït i obert al públic, vol posar en valor els drets i les capacitats de les persones amb discapacitat, i recordar la importància de garantir el seu accés ple a la vida social, educativa, laboral i cultural. Les entrades es poden adquirir telemàticament.
Albert Espinosa és autor de best-sellers com El món groc o Si tu em dius vine ho deixo tot... però diga’m vine. Va superar un càncer ossi a l’adolescència i ha convertit la seva experiència en un relat vitalista i transformador que inspira milions de persones arreu del món.