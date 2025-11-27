Tall viari

Tancat el carril deprimit entre el Consell d'Europa i Esteve Albert fins demà a les 20 hores

Patirà afectacions a causa dels treballs de la xarxa de calor de Feda Ecoterm

Accés deprimit que romandrà tancat fins demà al vespre

Accés deprimit que romandrà tancat fins demà al vespre 

El carril deprimit - estructura subterrània de la via que permet el pas dels vehicles per sota d'una intersecció per facilitar la fluïdesa del trànsit- que connecta l'avinguda del Consell d'Europa amb l'avinguda Esteve Albert, just a la rotonda de la Dama de Gel, romandrà tancat fins demà a les vuit de la tarda. Porta clausurat des d'ahir a primera hora del matí per treballar a la xarxa de calor de Feda Ecoterm.

