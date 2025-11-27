Tall viari
Tancat el carril deprimit entre el Consell d'Europa i Esteve Albert fins demà a les 20 hores
Patirà afectacions a causa dels treballs de la xarxa de calor de Feda Ecoterm
El carril deprimit - estructura subterrània de la via que permet el pas dels vehicles per sota d'una intersecció per facilitar la fluïdesa del trànsit- que connecta l'avinguda del Consell d'Europa amb l'avinguda Esteve Albert, just a la rotonda de la Dama de Gel, romandrà tancat fins demà a les vuit de la tarda. Porta clausurat des d'ahir a primera hora del matí per treballar a la xarxa de calor de Feda Ecoterm.