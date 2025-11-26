REPORTATGE
Una vida premiada
El premi Àgora cultural reconeix la trajectòria de Gualbert Osorio, marcada pel rigor informatiu, l’ètica i la dedicació a la cultura.
El treball és una part fonamental de la vida de moltes persones. Alguns es limiten a fer el necessari i continuar amb la seva rutina, mentre que altres són uns apassionats i dediquen molt del seu temps i esforç personal a la feina. El periodisme, segons diuen alguns, és una feina molt sacrificada, t’ha d’agradar molt per dedicar-s’hi i Gualbert Osorio ho sap molt bé. Ahir Osorio va pujar a un podi al Consell General, on va rebre el Premi Àgora Cultural 2024 pel compromís amb la cultura a través del periodisme. La Vanguardia, l’Agència EFE, Ràdio d’Andorra, Ràdio Valira i Ràdio i Televisió d’Andorra han estat només alguns dels mitjans en què l’exdirector del Diari d’Andorra va deixar marca. “El seu periodisme és el de les preguntes difícils i de les respostes honestes. Per això avui no tan sols celebrem una trajectòria, sinó una manera d’entendre la professió”, va dir la periodista Noemí Rodríguez. També es va destacar la seva participació en la Federació Andorrana de Natació.
La família destaca que la trajectòria és fruit del compromís
El discurs d’agraïment va ser a càrrec de les filles d’Osorio, les quals van fer un emotiu repàs tant de la seva trajectòria professional com vital, recordant com va arribar a Andorra com un jove corresponsal i la resta ja va ser història.
Altres persones que també van rebre els Premis Àgora Cultural per les seves contribucions a la cultura van ser Pilar Cortadilla, per la seva trajectòria com activista pels drets de les dones, l’arqueòleg Eudald Guillamet, la diplomàtica Elisenda Vives i el músic Oriol Vilella i Sala.
L’acte es va inaugurar amb un discurs a càrrec de Sílvia Mestre, tot seguit d’una lectura d’un manifest cultural de Robert Lizarte, president de Velles Cases Andorranes, que va aprofitar per fer una reflexió sobre la importància de la cultura i convidant la població a participar en tota mena d’activitats culturals que ofereix Andorra. També va comptar amb la presència de representants de diverses institucions i d’entitats culturals del país, que van reconèixer no tan sols la contribució cultural d’Osorio, sinó també