TRANSPORT
El taxi recela dels cants de sirena d’Uber
L’ATI veu amb preocupació que s’hagi deixat entrar el nou servei de VTC a Andorra
El sector del taxi no les té totes que la unió amb Uber, que la multinacional va presentar com una gran oportunitat per als conductors, acabi sent realment beneficiosa. El president de l’ATI, Armand Godoy, va explicar al Diari que “és aviat per saber què farem, però, òbviament, estem recelosos al respecte”, sobretot tenint en compte la situació en altres països on conviuen els dos serveis, va explicar el taxista, que va considerar que hi ha certa sensació que “el nostre treball està en perill”.
Segons Godoy, el problema és que va faltar perspectiva a l’hora de permetre l’entrada de la multinacional. “Primer s’hauria de vetllar pel sector. És un model que requereix molt estudi abans d’aplicar-lo i, si encara no tenim un taxi en condicions, difícilment hauríem de deixar entrar noves companyies.” Unes tasques prèvies que, segons ell, no s’haurien fet, i que van convertir el procés en “un error conjunt”, inclòs el mateix sector del taxi, segons va reconèixer Godoy.
Les feines per crear una plataforma unida del taxi es compliquen
Un dels problemes més evidents que detecta l’ATI és la manca d’espai dins del mercat. “Nosaltres creiem que no n’hi ha, però ja veurem què presenta el futur i ja tindrem temps de valorar si ens compensa la col·laboració”, va concloure Godoy.
El que sí que té clar el president de l’ATI és que cal posar el focus dins del mateix sector. “El que volem és centrar els esforços a treballar de manera unificada, que és el que volem des de fa temps”, va dir, arran dels darrers entrebancs que han complicat la creació d’una plataforma conjunta del taxi andorrà, quan semblava que ja estava encarrilada.
Ara mateix, des de l’ATI estan a l’expectativa dels moviments de l’ATA, per veure quina plataforma consideren més adequada per unificar el taxi, una decisió que està portant més feina de l’esperada i que està complicant un procés ja per si mateix complicat, amb anys de discussions al darrere.