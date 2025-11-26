JUSTÍCIA
El Superior absol els dos turistes britànics acusats de violació
La sala penal del Tribunal Superior de Justícia va ratificar ahir l’absolució del nebot i l’oncle britànics acusats de violar una cambrera al Pas de la Casa. Els dos processats ja van quedar en llibertat després de la celebració del judici al Tribunal de Corts. Els magistrats van desestimar el recurs que va presentar la Fiscalia, que demanava una condemna de vuit anys per a l’oncle i de vuit anys i tres mesos per al nebot. Ara que la sentència és ferma, l’advocada de la defensa té previst sol·licitar una indemnització per als seus clients pels danys i perjudicis que van patir per l’any que van passar en presó preventiva.
Els fets que van motivar el processament van succeir el gener del 2024, quan els dos turistes britànics van ser detinguts i van passar un any en presó preventiva. Durant el judici, celebrat entre el 17 i 21 de març del 2025, la defensa va destacar que hi havia incoherències en el discurs de la víctima. Tampoc no es van arribar a constatar proves objectives que inculpessin els acusats, ja que les mostres d’ADN dels fluids trobats a la roba interior de la noia no es corresponien amb el material genètic del nebot o de l’oncle.
Després de ser absolts pel Tribunal de Corts, la Fiscalia va recórrer contra la sentència amb un recurs d’apel·lació per portar-lo al TSJ, insistint a declarar culpables els dos britànics, però ahir el Superior el va desestimar i va refermar la petició de la defensa dels acusats.