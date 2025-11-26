RÈPLICA A L'ACTUAL CAP DE L'ORGANISME

Punjabi diu que l’APDA segueix sense independència

L’excap de l’APDA Resma Punjabi.

L'excap de l'APDA Resma Punjabi.

L’exdirectora de l’Agència de Protecció de Dades Resma Punjabi va respondre ahir a les declaracions que va fer Jessica Obiols, actual cap de l’organisme, en una entrevista a Diari TV. Punjabi va assegurar a les xarxes socials que “queda patent que l’agència continua sense independència” i que “la denúncia presentada no va contra mi”, sinó contra els responsables de la situació. Va rebutjar que no s’haguessin fet esforços per cobrir vacants i va afirmar que els processos de selecció van quedar paralitzats malgrat estar pressupostats. També va detallar que durant el seu mandat es van incorporar diversos tècnics. Punjabi va defensar que sempre ha estat disponible per garantir el funcionament del servei i va considerar “significatiu” que els processos de contractació es reprenguessin un cop ella va deixar el càrrec.

