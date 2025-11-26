Gastronomia
Les Pardines 1819 entra a la Guia Michelin 2026 com a restaurant recomanat
El restaurant d'Encamp va rebre anit el reconeixement
El restaurant Les Pardines 1819 ha estat recomanat a la Guia Michelin 2026, convertint-se en l’únic establiment d’Andorra que ha obtingut aquest reconeixement enguany, segons indiquen en un comunicat. El Principat suma així set restaurants amb aquest reconeixement de la guia gastronòmica.
La distinció es va anunciar durant la cerimònia de presentació celebrada ahir a Màlaga. La Guia Michelin va destacar “el dinamisme de l’escena culinària” i “l’excels nivell gastronòmic” dels establiments seleccionats, segons recull el comunicat del restaurant.
Les Pardines 1819 exposa que ofereix una cuina de mercat, "honesta i treballada", amb influència pirinenca, basada en productes propis i de proximitat. El xef Oscar Villalba, deixeble d’Oriol Rovira, del restaurant Els Casals que té una estrella Michelin està al capdavant de la cuina de l'establiment, on proposa "plats tradicionals executats amb detall, en un entorn natural únic, a l’entrada de l’estació d’esquí Grandvalira". Villalba ha subratllat la importància de "fer les coses ben fetes, amb rigor i perseverança".
El restaurant forma part de l’hotel boutique Les Pardines 1819, Mountain Suites & SPA, i es troba en una antiga borda restaurada que manté l’activitat agrícola i ramadera dels seus propietaris, destaca el comunicat. El copropietari, Josep Maria Puy, ha destacat l’esforç de l’equip i ha agraït la confiança dels clients que fa fet possible que hagin obtingut el reconeixement de ser una recomanació de la Guia Michelin.