Fauna
Medi Ambient dedica 714.000 euros per recuperar set espècies en perill d'extinció
Es tracta d'un pla que s'estendrà fins al 2029
El Govern ha adjudicat l’aplicació dels plans de recuperació de set espècies de fauna en perill d’extinció, amb una inversió global de 714.222,67 euros per als pròxims cinc anys. L’objectiu és reforçar la conservació i garantir la supervivència d’algunes de les espècies més vulnerables del país.
Les actuacions, previstes per al període 2025-2029, s’han adjudicat a dues empreses especialitzades. Ambient, Biologia i Tècnica M&S serà l’encarregada dels plans del gripau comú (174.427 €) i del gat fer (202.834 €). Per la seva banda, Biologia i Comunicació SL gestionarà la recuperació de quatre rapinyaires nocturns —òliba, xot, duc i mussol pirinenc— per un total de 215.165 €, així com de la serenalla pallaresa, amb un contracte de 121.794 €.
L’executiu va licitar aquests set projectes el mateix dia que aprovava formalment els plans, amb la voluntat —segons ha remarcat el Ministeri de Medi Ambient— de començar el desplegament “tan ràpid com sigui possible”. Els plans de recuperació, previstos a la Llei de conservació del medi natural, analitzen l’estat de les espècies, les causes de regressió i estableixen accions per restaurar poblacions i hàbitats.
Els documents han estat validats per la CENBA, òrgan que reuneix agents públics, entitats ecologistes, sectors ramaders, el món de la recerca i representants de les estacions d’esquí.
Amb aquests set nous projectes, Andorra suma ja 22 plans de recuperació d’espècies, amb una inversió global que supera 1,3 milions d’euros fins al 2029, reafirmant el compromís del país per frenar la pèrdua de biodiversitat.