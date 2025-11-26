Resposta parlamentària
Govern destinarà 1,27 milions a desenvolupar el nou servei d'atenció de trucades d'emergència 112
És la gran prioritat de l'executiu, juntament amb els mapes de risc d'inundacions que s'entregaran aquest divendres coincidint amb la comissió nacional de protecció civil
El Govern ha confirmat, a través d'una resposta parlamentària a les preguntes formulades per Mari Àngles Feliu Aché relatives al departament de protecció civil i publicades al Butlletí del Consell General, que el pressupost del 2026 inclourà una partida d’1,27 milions d’euros per avançar en la posada en marxa del nou servei d’atenció de trucades d’emergència 112 i del Centre Nacional d’Emergències (CNE). Dues infraestructures considerades “estratègiques i transformadores” per a la gestió d’emergències al país, segons la resposta oficial del Ministeri de Justícia i Interior a una pregunta parlamentària.
El projecte 112-CNE modernitzarà completament el sistema de recepció i coordinació d’emergències. El 2026 s’executaran diversos subprojectes essencials: la instal·lació d’una nova centraleta IP, l’adaptació dels espais operatius, el desplegament d’una xarxa LAN dedicada, la dotació de personal gestor de trucades, el mobiliari tècnic i la creació de la nova imatge institucional del servei. També es posarà en marxa una campanya de comunicació per donar a conèixer el nou sistema. Serà un desenvolupament per fases. Tot i aquesta previsió de l'executiu, no és viable completar la totalitat dels projectes pendents durant l'any 2026, donada la complexitat dels mateixos, motiu qual es preveu un desplegament progressiu tant dels plans especials de protecció civil com dels mapes de risc associats.
Entre les accions previstes destaca el sistema d’avís massiu a la població (PWS), que permetrà alertar ciutadans de riscos imminents —com inundacions, incendis o emergències químico-tecnològiques— directament al seu telèfon mòbil.
A més, el Govern també ha previst recursos per continuar desenvolupant els mapes de risc vinculats al Pla Territorial Nacional de Protecció Civil, amb una inversió de 184.202,50 euros per finalitzar els treballs en curs.
Tot i l’esforç econòmic, l’executiu admet que no es podran completar tots els projectes el 2026 a causa de la seva complexitat, i que el desplegament serà progressiu. Malgrat això, es preveu que els primers plans de protecció civil s’eleven a validació de la Comissió Nacional de Protecció Civil en els pròxims mesos. Això sí, tot i la renovació del 112-CNE, Govern no té contemplat treure noves places l'any que ve, a causa de l'elevat cost del projecte.
El Govern considera el projecte 112-CNE una peça clau per afrontar els reptes derivats del canvi climàtic i la creixent necessitat de resposta davant situacions d’emergència, i manté el compromís de garantir una implantació “eficient i segura” del nou sistema.
L'executiu té previst entregar la primera fase del mapa de risc d'inundacions divendres
A part d'estar centrat en el desplegament del nou servei de trucades d'emergència i del centre i del CNE, al qual el Govern qualifica com un dels projectes "més ambiciosos i estratègics del ministeri de l'Interior, una altre de les seves prioritats és la de desenvolupar els mapes de risc d'inundacions, que havien d'estar acabats el juliol d'enguany. La demora en l'entrega d'aquets mapes ha estat el que ha propiciat les preguntes de Maria Àngels Aché, consellera general del Grup Parlamentari de Concòrdia, amb l'objectiu de saber en quin punt es troben actualment.
En la seva resposat, Govern aclareix una mica el panorama i afirma, que la previsió és entregar la primera fase del pla, que contempla les parròquies d'Encamp, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany aquest mateix divendres 28 de novembre, coincidint amb la comissió nacional de protecció civil. La segiona fase, que contempla la resta d enuclios fluvials, s'espera que s'hagi lliurat el 31 de març del 2026.
El departament de protecció civil ha hagut de contractar una consultoria d’enginyeria especialitzada per analitzar la situació actual, estudiar els models europeus i definir tota l’arquitectura tècnica i funcional del futur sistema. Aquesta fase prèvia ha permès establir un calendari d’accions que inclou aspectes com els espais físics, els sistemes de comunicació, la nova plataforma de gestió d’emergències i el servei d’operadors.
A més, s’han creat dues comissions tècniques per desenvolupar subprojectes considerats prioritaris: l'eina d'avís massiu a la població, que actualment ja està adjudicada a Andorra Telecom i l’arbre d’incidències del 112, dissenyat per unificar la gestió de totes les trucades i incidents en un únic esquema operatiu.
El conjunt de les actuacions necessàries —incloent-hi integracions tecnològiques, adequació d’espais i adquisició de sistemes especialitzats— està planificat per al 2026, sempre que els pressupostos de l’Estat en garanteixin el finançament. El Govern també alerta que alguns aspectes, com l’alliberament dels espais destinats al servei o la configuració de la plataforma informàtica, depenen de factors externs i requereixen terminis específics.
Tot i la dificultat d’establir una data exacta per a la seva entrada en funcionament, l’Executiu manté com a objectiu posar en marxa el 112-CNE abans que acabi la legislatura, i assegura que continuarà avançant “amb rigor, planificació i coordinació”, atesa la importància d’aquest nou sistema per a la gestió d’emergències del país.