Afers Exteriors
Govern destina 19.385 euros a tres projectes de cooperació internacional
La dotació anirà a fundacions i organitzacions del Principat
El Govern ha aprovat l’atorgament de 19.385,77 euros en subvencions a tres entitats andorranes en el marc dels projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament.
La Fundació Ibo rep una subvenció de 9.000 euros per al projecte Consolidació de la ràdio comunitària d’Ibo a Moçambic, amb l’objectiu d’enfortir aquesta eina de comunicació local com a espai de diàleg, educació i cohesió social, facilitant l’accés de la població a informació essencial sobre salut, educació o seguretat.
L’entitat Cooperació pel Desenvolupament Local obté 8.998 euros per al projecte Transformant el gra en futur, que impulsa la construcció d’un molí elèctric alimentat amb energia solar a Réo, Burkina Faso. La iniciativa busca empoderar econòmicament les dones de la comunitat, creant llocs de treball i reforçant accions socials i educatives.
Música per viure rebrà 1.387,77 euros per dotar d’instruments el projecte Instruments per una educació musical gratuïta destinat a infants en risc d’exclusió social a Tegucigalpa, Hondures. El projecte pretén oferir classes de música gratuïtes a uns 40 infants i joves, utilitzant la música com a eina d’inclusió, prevenció de la violència i desenvolupament personal.
Actualitzat el títol de bàtxelor en infermeria
El consell de ministres ha aprovat la modificació del decret del títol estatal de bàtxelor en infermeria per actualitzar-ne les competències i el perfil professional, segons marca la normativa d’ensenyament superior, que exigeix revisar els títols cada 15 anys.
La nova regulació reforça aspectes com la promoció de la salut, la pràctica basada en l’evidència, el model centrat en la persona i el codi deontològic. El títol permet exercir com a infermer/a generalista i inclou 180 crèdits repartits en tres cursos, amb 2.300 hores de pràctiques presencials.
Aprovat el pla d’estudis del bàtxelor en comunicació
El Govern ha aprovat el decret que valida el pla d’estudis del bàtxelor en comunicació de la Western Europe University, una titulació no presencial amb una durada de tres cursos (180 ECTS) i l’aval de l’AQUA.