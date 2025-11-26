Departament de Justícia i Interior
El Govern adjudica el subministrament de 20.000 llibrets de passaport per al 2026
La mesura respon a la necessitat de garantir l’estoc per als propers mesos i assegurar el correcte funcionament del servei d’emissió de documentació oficial del Principat.
El Govern ha adjudicat a l’empresa OeSD International GMBH el contracte per al subministrament de 20.000 llibrets de passaport, destinats a la Unitat de Nacionalitat i Passaports del departament de Justícia i Interior. L’adjudicació, publicada al BOPA d’aquest 26 de novembre, respon a la necessitat de garantir l’estoc per als propers mesos i assegurar el correcte funcionament del servei d’emissió de documentació oficial del Principat.
El preu acordat és de 20,04 euros per unitat, sense impostos, i la producció i entrega hauran d’executar-se durant els primers sis mesos del 2026. El contracte s’ha tramitat mitjançant el procediment negociat per contractació directa, d’acord amb la legislació vigent en matèria de contractació pública.
Segons l’edict d’adjudicació, la compra està imputada a la partida pressupostària del Ministeri de Justícia i Interior corresponent a la Unitat de Nacionalitat i Passaports. El Govern recorda que, tal com estableix el Codi de l’Administració, contra aquesta resolució es pot interposar recurs administratiu en el termini d’un mes, tot i que la presentació del recurs no suspèn l’execució del contracte.
Aquesta adquisició garanteix la continuïtat en l’expedició de passaports durant el 2026 i reforça la capacitat de resposta de l’administració davant l’augment sostingut de sol·licituds registrat els darrers anys.