Fase groga per circular a partir de Canillo, Ordino, Erts i Pal
És obligatori dur pneumàtics especials o equipaments
Les nevades d'aquesta nit han obligat al servei de mobilitat ha activat la fase groga per circular per la General 2, a partir de Canillo, a la General 4 a partir de Pal en direcció al Coll de la Botella, a la General 4 també a partir d'Erts, i a la General 3 a partir d'Ordino. També és obligatori dur equipaments especials per circular per l' RN320 a l'altura del Coll de Puymorens, i no es permet la circulació de vehicles superiors a les 19 tones. La mateixa obligació afecta també l'RN22 d'accés a França.
La fase groga significa que és obligatori circular amb pneumàtics especials o equipaments, no es permet circular a més de 60 quilòmetres per hora i està prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal. Des del departament de mobilitat recomanen, en aquests casos, disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, així com evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat.
Avís de fortes ventades i baixada de temperatures
