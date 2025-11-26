Espot demana més implicació en l’eliminació de la violència de gènere

SOCIETAT

El cap de Govern, Xavier Espot, durant el discurs amb motiu del Dia mundial contra la violència envers les dones.

El cap de Govern, Xavier Espot, durant el discurs amb motiu del Dia mundial contra la violència envers les dones.SFGA/CEsteve

Redacció
Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, va demanar ahir més implicació de la societat civil i de les institucions en l’eliminació de la violència de gènere. Ho va fer durant el discurs a l’acte institucional organitzat pel Govern amb motiu del Dia internacional per a l’erradicació de la violència envers les dones. “Totes i tots sabem que aquesta lluita no es guanya només legislant. S’ha de guanyar en cada àmbit de la nostra societat. Homes i dones hem de dir prou a la violència masclista, en totes les formes i en totes les manifestacions”, va afirmar Espot.

Tant el cap de Govern com la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, van coincidir que per arribar a la igualtat cal comptar no tan sols amb el compromís dels poders públics, sinó també dels particulars, “perquè la igualtat no s’assoleix sola, i la violència no desapareix sense determinació política, recursos i voluntat social”.

