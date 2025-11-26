SOCIETAT
Espot demana més implicació en l’eliminació de la violència de gènere
El cap de Govern, Xavier Espot, va demanar ahir més implicació de la societat civil i de les institucions en l’eliminació de la violència de gènere. Ho va fer durant el discurs a l’acte institucional organitzat pel Govern amb motiu del Dia internacional per a l’erradicació de la violència envers les dones. “Totes i tots sabem que aquesta lluita no es guanya només legislant. S’ha de guanyar en cada àmbit de la nostra societat. Homes i dones hem de dir prou a la violència masclista, en totes les formes i en totes les manifestacions”, va afirmar Espot.
Tant el cap de Govern com la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, van coincidir que per arribar a la igualtat cal comptar no tan sols amb el compromís dels poders públics, sinó també dels particulars, “perquè la igualtat no s’assoleix sola, i la violència no desapareix sense determinació política, recursos i voluntat social”.