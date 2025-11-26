MERCAT DE LLOGUER
Descongelació amb garanties
Marsol afirma que la desintervenció del mercat no implicarà una liberalització sobtada i assegura que la ciutadania pot “estar tranquil·la”
La descongelació dels lloguers serà “progressiva i garantista, amb mesures que deixaran la ciutadania molt tranquil·la”. Així ho va avançar la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, que va situar per al mes de desembre la presentació del projecte de llei que posarà fi a la intervenció del mercat de lloguer a final de l’any vinent.
Marsol va explicar, en el marc de l’Andorra Business Market, que l’anunci es farà amb un any d’antelació respecte al final de les pròrrogues, per oferir “un extra de confort” als residents i evitar que el canvi es percebi com un moviment sobtat. “Ho fem públic ara perquè tothom pugui veure tranquil·lament com funcionarà i perquè tothom tingui temps d’adaptar-se”, va remarcar.
“La descongelació serà garantista, amb mesures que deixaran la ciutadania tranquil·la”
Tot i que el Govern encara no ha concretat com s’executarà la liberalització, s’ha plantejat en diverses ocasions una aplicació esglaonada. El que Marsol sí que va descartar és una desregulació total i sobtada del mercat, un plantejament que, segons ha manifestat en repetides ocasions, no és l’opció que el Govern considera adequada. Aquesta posició contrasta amb la de l’Associació de Propietaris (APBI), que reclama una desintervenció completa i immediata. “No anirem amb aquesta idea”, va reiterar la ministra.
“Catsa serà important, però l’essencial és potenciar el talent del país i continuar creixent”
L’executiu està immers en un “procés intens” de treball per trobar la millor fórmula, tal com va garantir Marsol. De moment, ja s’han reunit amb l’APBI i, la setmana vinent, ho faran amb la Coordinadora per un Habitatge Digne, en una ronda de contactes que vol ser tan àmplia com sigui possible. Pel que fa a les trobades amb els propietaris, Marsol va assegurar que no n’ha transcendit cap xifra concreta d’augment i que els representants de l’APBI van negar de totes les maneres possibles haver-ne fet cap de pública. Una negació que contrasta amb les declaracions del president de l’associació, Jordi Marticella, que va apuntar un increment mínim del 30% durant el programa Parlem-ne, de Diari TV, on fins i tot va afirmar que augmentar un 50% en certs pisos més barats “no és cap disbarat”.
Inversió en innovació
El Govern vol que la innovació esdevingui un pilar central del model econòmic i, en aquesta línia, s’ha fixat com a objectiu que representi el 8% del pressupost general en un termini aproximat de deu anys. Marsol va defensar que l’executiu està fent “una aposta forta i imprescindible” per accelerar de manera clara la diversificació del país. “És un percentatge molt alt, però el Govern hi aposta decididament. Al pressupost de l’any que ve hi ha una partida molt important, de cinc milions, exclusivament per a innovació, sense comptar el que es destina a Andorra Business o a AR+I”, va destacar Marsol, que va considerar que aquest impuls marca “un abans i un després” en el suport públic al sector i en el camí que es vol seguir.
Marsol va insistir que la innovació és “necessària” per transformar el model productiu i que l’impuls inicial ha de venir de l’administració per crear les condicions adequades. “És fonamental que hi hagi empresa privada, si no, no es podrà tirar endavant. Però l’impuls públic hi ha de ser”, va subratllar.
L’edifici de Catsa serà un dels centres neuràlgics de la diversificació que tant anhela el Govern. Segons Marsol, la construcció començarà la tardor del 2026 i finalitzarà la primavera del 2028. Tanmateix, va remarcar que el país no ha d’esperar que l’edifici estigui operatiu per avançar en innovació i per continuar generant activitat. El que cal per preparar el terreny, va apuntar Marsol, és veure noves start-ups i fer créixer un panorama que actualment compta amb unes 60 companyies, algunes de les quals ja han començat a rebre subvencions públiques per exercir la seva tasca. “Catsa serà important i necessari, però l’essencial és potenciar el talent del país i continuar creixent en aquesta direcció”, va concloure.