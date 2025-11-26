Solidaritat
La Creu Roja registra 1.280 donacions de sang el 2025
Les campanyes han comptat amb la incorporació de 223 nous donants
Les cinc campanyes de donació de sang de la Creu Roja celebrades aquest any han permès registrar 1.423 donacions, de les quals 1.280 han estat efectives, i han comptat amb la incorporació de 223 nous donants. Les dades però, són inferiors a les de l'any passat, quan es van registrar 1.530 donacions i 322 nous donants.
Les dades mostren que els grups d’edat més actius han estat els compresos entre 46 i 55 anys, seguits pels de 36 a 45 anys, amb una participació equilibrada entre homes i dones. Pel que fa als grups sanguinis, han predominat els A+ i O+, tot i que també s’han recollit grups menys freqüents com AB- i O-, essencials en situacions d’emergència.
La darrera campanya de l’any, celebrada els dies 19, 20 i 21 de novembre al Lycée Comte de Foix, ha finalitzat amb 311 donacions i 53 nous donants. La Creu Roja Andorrana ha fet un agraïment especial a l’alumnat del Lycée per la seva implicació en l’acollida i organització, així com als estudiants del Batxillerat d’Hoteleria pel servei de càtering, que ha contribuït a fer més agradable l’experiència per als participants.
La Creu Roja ha programat cinc campanyes de donació de sang de cara el 2026, amb l’objectiu de mantenir el ritme de participació i garantir una cobertura regular durant l’any.