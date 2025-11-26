Consell General

Conferència sobre com garantir la qualitat en l’accés digital a la universitat

La xerrada, dirigida pel doctor Josep Maria Duart, ha posat el focus en la qualitat i l’equitat dels estudis no presencials

El catedràtic de la UOC, Josep Maria Duart, durant la seva conferència al vestíbul del Consell General.

El Consell General ha acollit aquest dimecres al vespre una conferència amb motiu del Dia Mundial de l’Accés a l’Ensenyament Superior, organitzada juntament amb l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA). L’acte s’ha centrat en l’accés just i la qualitat de l’ensenyament superior en línia, i ha estat conduït pel doctor Josep Maria Duart, catedràtic de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i expert en educació digital.

Duart ha analitzat els reptes de la transformació digital a les universitats i ha reflexionat sobre la credibilitat dels models formatius no presencials, la transparència i l’adaptació dels sistemes de qualitat als Estàndards i Directrius Europeus (ESG).

L’acte ha coincidit amb un any clau per a l’AQUA, que ha estat admesa al Registre Europeu d'Agències de Qualitat Universitària (EQAR) i ha esdevingut membre de ple dret de l’Associació Europea ENQA.

