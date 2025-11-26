Consell General
Conferència sobre com garantir la qualitat en l’accés digital a la universitat
La xerrada, dirigida pel doctor Josep Maria Duart, ha posat el focus en la qualitat i l’equitat dels estudis no presencials
El Consell General ha acollit aquest dimecres al vespre una conferència amb motiu del Dia Mundial de l’Accés a l’Ensenyament Superior, organitzada juntament amb l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA). L’acte s’ha centrat en l’accés just i la qualitat de l’ensenyament superior en línia, i ha estat conduït pel doctor Josep Maria Duart, catedràtic de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i expert en educació digital.
Duart ha analitzat els reptes de la transformació digital a les universitats i ha reflexionat sobre la credibilitat dels models formatius no presencials, la transparència i l’adaptació dels sistemes de qualitat als Estàndards i Directrius Europeus (ESG).
L’acte ha coincidit amb un any clau per a l’AQUA, que ha estat admesa al Registre Europeu d'Agències de Qualitat Universitària (EQAR) i ha esdevingut membre de ple dret de l’Associació Europea ENQA.
