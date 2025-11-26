Banca
CityXerpa i Andbank impulsen el pagament amb Bizum als comerços
La novetat coincideix amb l'arribada del Black Friday i la campanya de Nadal
CityXerpa Pay, amb el suport d’Andbank com a partner tecnològic i financer, fa un pas endavant en la digitalització dels pagaments al Principat. Els comerços que utilitzin la solució CityXerpa Pay poden cobrar als seus clients amb Bizum directament des del seu TPV, gràcies a la integració de l’aplicació de pagament de CityXerpa Pay als terminals estàndard del mercat. La novetat coincideix amb l'arribada del Black Friday, Cyber Monday i la campanya de Nadal.
L’activació de Bizum a través del TPV permet als establiments oferir un mètode de pagament ràpid i molt estès entre els consumidors, millorant l’experiència de compra i afavorint la conversió en períodes d’alta demanda. A més, els comerços afiliats a CityXerpa Pay seguiran gaudint d’una comissió bancària del 0 % en els pagaments amb Bizum, així com en els pagaments amb la plataforma i amb el TPV regular, gràcies a l’acord entre CityXerpa i Andbank per impulsar la digitalització del comerç local.