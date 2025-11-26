Emprenedoria

Una cinquantena d’empresaris participen en una sessió de MoraBanc sobre pagaments electrònics

La formació inclou casos pràctics i mètodes per escollir el sistema més adequat a cada negoci

Jordi Serracanta, de l'equip de Banca d'Empreses de Morabanc, durant l'acte d'avui

Redacció
Andorra la Vella

Una cinquantena de representants de comerços, empreses i professionals autònoms han assistit aquest dijous a una sessió formativa sobre sistemes de pagament electrònic organitzada per MoraBanc al seu Auditori. La iniciativa forma part del compromís de l’entitat amb la formació i el suport al teixit empresarial del país.

Durant la sessió, Jordi Serracanta, membre de l’equip de Banca d’Empreses, va repassar les principals opcions de pagament disponibles i va destacar funcionalitats poc conegudes que poden optimitzar la gestió dels cobraments. També es van analitzar casos pràctics per ajudar cada negoci a identificar les solucions més adequades segons les seves necessitats.

MoraBanc és el banc líder a Andorra en sistemes de pagament i pioner en serveis com el pagament amb rellotge, Google Pay, les transferències immediates i Bizum PRO per a empreses. Per reforçar el seu suport al sector, el banc ofereix també una oficina especialitzada en Negocis, productes adaptats i iniciatives com la promoció de TPV sense cost fins a finals del 2025.

