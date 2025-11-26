EMPRESA
El Business Market Andorra ha aconseguit un milió i mig d’inversió
L’edició d’enguany ha comptat amb una gran majoria de representació del país
El Business Market Andorra es va celebrar ahir amb una vintena d’start-ups inscrites, 18 de les quals eren andorranes. Les altres dues, a més, “tenien motius de pes per estar avui aquí”, ja que estan estudiant establir les seves operacions al Principat, segons va destacar a directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo.
Enguany s’ha celebrat la cinquena edició i “amb el temps que portem s’ha invertit més d’un milió i mig”, va celebrar Hidalgo, que va apuntar que la xifra exacta podria ser inclús major, ja que “moltes vegades passa que els mateixos inversors donen marge als emprenedors perquè pivotin. Llavors, quan ho fan i hi ha un seguiment, pot acabar amb inversió, però a vegades ens hem trobat que inversions que es van fer el primer any es van materialitzar al cap de tres anys, no és una cosa immediata”, va afegir Hidalgo.
Tot i que el nombre d’empreses emergents és semblant al dels darrers anys, sí que ha crescut el nombre de persones inscrites. Enguany, hi ha hagut unes 360 persones entre creadors d’empreses emergents que han vingut a presentar els seus projectes i inversors interessats. Un aspecte que Conxita Marsol va catalogar com un esdeveniment que ja “està consolidat després d’aquestes cinc edicions”. “La nostra voluntat és que puguin internacionalitzar-se, que puguin trobar inversors”, va detallar Marsol, que va agregar que “al país hi ha talent i hem de potenciar-lo”.