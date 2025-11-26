Exposició de realitat virtual

Andorra acollirà l’experiència immersiva “Van Gogh Alive” a partir del gener

El projecte ha estat impulsat pels empresaris andorrans Francesc Camp i Gilbert Saboya i ha rebut més de 10 milions de visitants arreu del món

Diverses persones provant l'experiència immersiva Van Gogh Alive d'Andorra
Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’experiència immersiva “Van Gogh Alive” arribarà per primera vegada a Andorra el 22 de gener i s’allargarà fins al 6 d’abril, tal com s’ha anunciat aquest matí al vestíbul de la Sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. El projecte, impulsat pels empresaris andorrans Francesc Camp i Gilbert Saboya, porta al país una de les exposicions immersives més exitoses del món, amb més de 10 milions de visitants a 115 ciutats de més de 50 països.

La proposta, creada per Grande Experiences, utilitza pantalles gegants, gràfics en moviment multicanal i so envoltant de qualitat cinematogràfica per submergir el públic en l’univers de Vincent van Gogh. L’objectiu és oferir una experiència multisensorial que permeti explorar l’obra i la vida del pintor d’una manera innovadora i profundament visual.

Dues persones provant l'experiència de realitat virtual que s'estrenara el mes de gener

Dues persones provant l'experiència de realitat virtual que s'estrenara el mes de generVan Gogh Alive Andorra

Com a novetat destacada, Escaldes-Engordany acollirà també “Finding Vincent”, una experiència de realitat virtual que s’estrenarà a Europa per primera vegada. Mitjançant ulleres 3D, els visitants podran seguir el viatge de Theo van Gogh a la recerca del seu germà Vincent, en un format immersiu i narratiu.

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha celebrat l’arribada de la iniciativa, remarcant que “projectes com aquest posicionen Andorra com a referent cultural i aporten projecció internacional”. Per la seva banda, Francesc Camp ha avançat alguns detalls de l’exposició i ha subratllat el potencial del projecte per enriquir l’oferta artística i experiencial del país.

tracking