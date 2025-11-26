Exposició de realitat virtual
Andorra acollirà l’experiència immersiva “Van Gogh Alive” a partir del gener
El projecte ha estat impulsat pels empresaris andorrans Francesc Camp i Gilbert Saboya i ha rebut més de 10 milions de visitants arreu del món
L’experiència immersiva “Van Gogh Alive” arribarà per primera vegada a Andorra el 22 de gener i s’allargarà fins al 6 d’abril, tal com s’ha anunciat aquest matí al vestíbul de la Sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. El projecte, impulsat pels empresaris andorrans Francesc Camp i Gilbert Saboya, porta al país una de les exposicions immersives més exitoses del món, amb més de 10 milions de visitants a 115 ciutats de més de 50 països.
La proposta, creada per Grande Experiences, utilitza pantalles gegants, gràfics en moviment multicanal i so envoltant de qualitat cinematogràfica per submergir el públic en l’univers de Vincent van Gogh. L’objectiu és oferir una experiència multisensorial que permeti explorar l’obra i la vida del pintor d’una manera innovadora i profundament visual.
Com a novetat destacada, Escaldes-Engordany acollirà també “Finding Vincent”, una experiència de realitat virtual que s’estrenarà a Europa per primera vegada. Mitjançant ulleres 3D, els visitants podran seguir el viatge de Theo van Gogh a la recerca del seu germà Vincent, en un format immersiu i narratiu.
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha celebrat l’arribada de la iniciativa, remarcant que “projectes com aquest posicionen Andorra com a referent cultural i aporten projecció internacional”. Per la seva banda, Francesc Camp ha avançat alguns detalls de l’exposició i ha subratllat el potencial del projecte per enriquir l’oferta artística i experiencial del país.