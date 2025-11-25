Turisme
Torres celebra el bon balanç del Shop in Andorra amb un augment del 2% d’ocupació hotelera
El ministre ha remarcat que des de l'inici del festival, el 2013, l'augment de turistes ha estat de més del 64%
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha fet un balanç positiu del Shop in Andorra Festival, destacant un increment de visitants i una molt bona valoració per part del públic. Segons el ministre, les dades d’ocupació hotelera han estat “pràcticament un 2% superiors al mateix període del 2024 i un 4,4% superiors a les del 2023”. Torres ha remarcat que “la satisfacció de tot aquest mes de novembre ha estat molt bona” i que, des de l’inici del festival l’any 2013, “l’ocupació o l’augment de turistes ha estat de més del 64%”.
Tot i això, ha admès que “és complex fer una estimació econòmica del que ha suposat pel país. "La despesa mitjana per turista està augmentant al llarg dels anys, en l'àmbit percentual, i al final, cada vegada entenem que som més atractius”, ha reconegut.
Després que alguns comerciants hagin suggerit la necessitat de replantejar el format, Torres, qüestionat pels mitjans de comunicació, ha afirmat que el festival és un esdeveniment viu i adaptable. “El Shop in Andorra, al final, és un esdeveniment dinàmic. És un esdeveniment que s’organitza 100% des d’Andorra Turisme, amb la col·laboració dels comuns, que cedeixen els espais. La valoració que en fa el públic és d’un 8,5 sobre 10 els últims anys”, ha defensat.
Així mateix, ha garantit que estan oberts a introduir millores. “Si hi ha elements o qüestions que s’hagin de tractar, sempre fem reunions prèvies i estem a disposició que hi hagi millores, sense cap dubte”, ha detallat.
Un dels punts destacats del festival ha estat la desfilada de moda organitzada per la modista Esther Garcia, que, segons Torres, ha tingut un impacte positiu en els establiments participants. “El que s’ha demostrat és que tenim una oferta comercial molt atractiva. Molta gent ha valorat positivament les col·leccions que han desfilat aquí a Andorra. Les botigues i establiments participants estan molt satisfets perquè això s’ha traduït en vendes”, ha expressat el ministre, tot indicant que els comerços participants estan "molt satisfets", malgrat les queixes reiterades de l'eix central i l'avinguda Meritxell. “Sempre estem predisposats a escoltar totes les associacions i la gent vinculada al comerç. En aquests indrets també s’hi han fet activacions. Però està demostrat que en aquestes zones és més complex fer-hi arribar la gent”, ha defensat el ministre.
“Si l’haguéssim fet en plena Avinguda Central, probablement no hi hauria encabit tota la gent. En canvi, intentem estirar el públic cap a la zona alta, cap a l’Església d’Escaldes-Engordany. L’any que ve, si fem un format similar, es provarà de fer a la parròquia d’Andorra la Vella”, ha expressat.
Del volum al valor
L'últim acte del Shop in Andorra ha estat el Fòrum d’Experts en Compres per aportar una mirada internacional al format del turisme prèmium i de luxe. "L’any passat ja vam portar una persona de prestigi espanyol, com va ser el CEO de les botigues Wow de Madrid [l'empresari Dimas Gimeno]. Aquest any tenim una persona de Londres, una de Nova York i una de Milà que ens venen a parlar de 'retail' i de com preveuen el futur en un món molt canviant. Amb això reafirmem que el comerç per nosaltres és molt important”.
La CEO i experta en turisme regeneratiu, Aradhana Khowala, ha destacat la necessitat que destinacions com Andorra evolucionin cap a un model turístic centrat en el valor i no només en el nombre de visitants. Durant la seva intervenció, Khowala ha abordat el concepte de “hacking the premium” i els reptes que comporta per a territoris amb gran pressió turística.
Khowala ha explicat que “hi ha un potencial extrem” en aquesta nova manera d’entendre el posicionament prèmium. Per il·lustrar-ho, ha exemplificat que "Andorra és un destí amb 80.000 habitants que rep prop de 10 milions de visitants". Davant aquest escenari, ha afirmat que el repte principal no és continuar creixent en volum, sinó aconseguir que els visitants aportin més valor real al territori.
“No es tracta només de tenir molts visitants, sinó d’assegurar que passen temps i diners al país”, ha remarcat. Per a Khowala, el temps que un turista dedica a una experiència, comerç o espai concret és clau. “La proporcionalitat de pagar està directament relacionada amb quant de temps passes a les botigues o als espais comercials”.
Per aconseguir-ho, ha defensat l’ús de neuroestètica i neurociència com a eines per millorar l’experiència del visitant mitjançant una aproximació multisensorial, capaç de captar l’atenció, generar connexió emocional i afavorir estades més llargues als espais comercials.
Khowala ha conclòs subratllant que, en un context on “el paisatge canvia ràpidament”, és imprescindible apostar per estratègies innovadores que permetin crear experiències de més qualitat i valor afegit. “Cal que la gent vulgui passar més temps aquí, i això és el que farà créixer realment el potencial econòmic del destí”.