Sinistre
Simulacre d’accident d'un avió en enlairar-se a l’aeroport d’Andorra - la Seu
Un centenar de persones s'han mobilitzat per participar en l'emergència
L'aeroport Andorra- la Seu d’Urgell ha estat l'escenari aquest matí del simulacre d’accident d’un avió comercial amb 15 passatgers i 4 tripulants a bord, organitzat per Aeroports de Catalunya i Protecció Civil de la Generalitat. El sinistre ha simulat la punxada d’una roda durant les maniobres d’enlairament, fet que ha provocat que l’aeronau sortís de la pista i acabés a l’herba, amb vessament de combustible però sense incendi, segons informa la Generalitat de Catalunya. L'emergència ha aplegat un centenar de participants i la Creu Roja, els bombers d’Andorra i tècnics de protecció civil d’Andorra han participat com a observadors.
L’exercici ha activat el Pla d’Autoprotecció (PAU) de l’aeroport i el Pla especial per a emergències aeronàutiques de Catalunya (AEROCAT) i s’ha practicat la coordinació operativa amb serveis d’emergència externs a l’aeroport, inclosos els serveis d’emergència d’Andorra, indica la Generalitat.
Els bombers de l’aeroport han participat amb tres efectius que han llençat escuma sobre el combustible vessat i han realitzat tasques de triatge. Els bombers de la Generalitat han mobilitzat una quinzena d’efectius, dos observadors, tres camions d’aigua, un furgó de salvament i dues unitats lleugeres de coordinació i comandament, amb presència dels parcs de la Seu d’Urgell, Montferrer, Organyà i de la Regió d’Emergències de Lleida.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat dues ambulàncies i, posteriorment, més recursos arran de la valoració de la situació. El sinistre simulat ha comportat l'atenció a 25 persones i s’ha utilitzat la plataforma informàtica de gestió d’afectats. També s’ha activat l’equip de psicòlegs del SEM amb 12 professionals i dues unitats, una de Suport Vital Avançat i una de Suport Vital Bàsic. El SUM d’Andorra hi ha participat conjuntament amb el SEM.
Els mossos d’esquadra han intervingut amb dues dotacions de l’Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), una de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), una dotació de trànsit i comandaments de l’ABP Alt Urgell. La guàrdia civil ha participat amb set efectius, entre ells patrulles de la sección fiscal y de fronteras de la Seu d’Urgell.
Els agents rurals de Catalunya han actuat amb un comandament al Centre de Comandament Avançat, quatre agents de suport al cap del Grup d’Ordre dels Mossos d’Esquadra i dos agents més com a observadors.
La direcció General de protecció civil de Catalunya ha coordinat el grup logístic amb tres participants i tres observadors distribuïts entre el centre de comandament avançat, la sala de familiars i la sala d’afectats, detalla el comunicat. El centre de coordinació operativa de Catalunya (CECAT) ha gestionat el protocol d’activació i el seguiment en temps real.