EL CAS MANTÉ OBERTA LA VIA PENAL
La policia catalana investiga una dona resident per la mort del seu nadó
La mare, que va donar a llum el març passat a l’Alt Urgell, hauria ocultat l’embaràs
Els mossos d’esquadra investiguen la mort d’un nadó acabat de néixer a l’Alt Urgell en un cas que manté oberta la via penal vuit mesos després dels fets. Segons informacions del diari Regió7, la mare, una jove resident a Andorra, hauria ocultat el seu embaràs i va donar a llum el mes de març passat en territori català, fora de l’àmbit hospitalari.
La investigació es va activar arran de l’atenció mèdica urgent que va requerir la dona, que va arribar a un centre sanitari català amb una hemorràgia important després del part. Aquesta situació va fer saltar els protocols habituals en aquests casos i va posar en alerta els serveis mèdics, que van informar el jutjat de guàrdia de la Seu d’Urgell. L’autoritat judicial va demanar als mossos que prenguessin declaració a la sospitosa i obrissin diligències per un possible homicidi.
Fonts policials indiquen que fins ara no s’ha efectuat cap detenció. Tot i això, l’àrea d’investigació criminal de la regió policial de l’Alt Pirineu i Aran continua treballant per aclarir si el nadó va néixer sense vida o si la mort es va produir en circumstàncies evitables. La mare no ha estat arrestada formalment, però forma part central de la investigació.
Declaracions als agents
Els agents han pres declaració a diverses persones de l’entorn proper de la jove, inclòs el presumpte pare de la criatura. Segons el mateix mitjà català, cap dels testimonis ha aportat de moment informació concloent que permeti avançar cap a imputacions formals.
La complexitat del cas rau en gran part en la interpretació del material recollit pels forenses. Les proves mèdiques seran determinants per establir si el part es va produir amb garanties mínimes o si hi va haver una actuació negligent o intencionada que hagués pogut derivar en la mort del nadó. Segons fonts properes a la investigació, el procés avança amb lentitud a causa de la dificultat d’interpretació de les dades obtingudes més que no pas per falta de mitjans o recursos.
La causa segueix en mans del jutjat d’instrucció de la Seu d’Urgell, que continua pendent dels informes pericials. L’absència de detencions i la prudència en les actuacions judicials apunten que, ara per ara, no es descarta cap hipòtesi.