Educació
Pere López presenta una recerca sobre la relació entre l'esperança de vida i les pensions
La Universitat d'Andorra inaugura el nou cícle 'Píndoles de recerca'
La Universitat d'Andorra inaugura demà tindrà lloc la primera sessió del nou cicle 'Píndoles de recerca', una iniciativa de l’Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d’Andorra que vol acostar al públic la recerca que es realitza al país. Aquesta primera trobada estarà protagonitzada pel doctorand i exministre d'economia durant el mandat de Jaume Bartumeu, Pere Lopez Agràs, que presentarà la seva recerca titulada “Is life expectancy still an equitable parameter for shaping Pension Policies?”.
La presentació, que es farà en català, analitza la relació entre l’esperança de vida i la sostenibilitat i equitat de les pensions públiques, un debat d’actualitat en moltes economies. L’acte tindrà lloc a les 10.30 hores a la sala d’actes de la Universitat d’Andorra (6a planta) i és obert a tothom.