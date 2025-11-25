SENSIBILITZACIÓ
L’Institut de les Dones fa jornades contra la violència de gènere
L’Institut Andorrà de les Dones va celebrar ahir una jornada centrada en la sensibilització i la lluita contra la violència de gènere, que va començar amb la projecció del curt La foguera, de la directora Àlex Gazner. Després de la projecció, la secretària general de l’ens, Judith Pallarés, va donar la benvinguda als assistents i va remarcar la importància de generar espais de reflexió que permetin abordar aquesta problemàtica amb una mirada transversal i compromesa, com la taula de debat La violència de gènere: implicacions jurídiques i conseqüències socials.