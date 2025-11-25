Anunci de Marsol
Govern vol que el 8% del pressupost vagi a innovació el 2035
L'edifici de CATSA es començarà a construir la tardor del 2026
El Govern vol que la innovació esdevingui un pilar central del model econòmic andorrà i es proposa que, en el termini de deu anys, representi el 8% del pressupost general. La ministra Conxita Marsol ha assegurat que l’executiu està fent “una aposta forta i imprescindible” per accelerar la diversificació del país. Ho ha fet en el marc de l'Andorra Business Market aquest matí.
“És un percentatge molt alt, però hem de tindre present que el Govern aposta fortament. Al pressupost de l’any que ve hi ha una quantitat molt important que mai s’havia vist: 5 milions d’euros destinats exclusivament a innovació, sense comptar el que destinem a Andorra Business o a l’ARI”, ha remarcat Marsol, que considera que aquest increment marca “un abans i un després” en el suport públic al sector.
La ministra ha insistit que la innovació és “necessària” per transformar el model productiu i que l’impuls inicial ha de venir de l’administració. “És fonamental que hi hagi empresa privada, si no, no podrà tirar endavant. Però l’impuls públic hi ha de ser”, ha subratllat.
Marsol ha avançat que l’objectiu és continuar augmentant els recursos destinats a innovació al llarg de la pròxima dècada. Ha recordat que el càlcul de l’esforç global no només haurà de comptabilitzar la inversió de l’Estat, sinó també la del sector privat: “És important tenir en compte tot el pressupost dedicat a innovació, no només el propi del Govern, sinó també el que hi pugui destinar el teixit empresarial.”
CATSA ESTARÀ LLEST EL 2028
Un dels centres de la diversificació serà l'edifici de CATSA, que Marsol ha apuntat que es començarà a construir durant la tardor del 2026, i les feines estaran enllestides un any i mig més tard, és a dir, la primavera del 2028.