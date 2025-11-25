Sinistre
Ferida una conductora en un accident a Santa Coloma
La víctima té 33 anys i hi ha implicats dos turismes
Una dona de 33 anys ha resultat ferida aquest matí en un accident on s'han vist implicats dos turismes, ambdós amb matrícula andorrana. La víctima també resideix al Principat i la policia ha estat alertada del sinistre a un quart de deu del matí, quan s'han desplaçat al lloc dels fets, l'avinguda Enclar, 91, a Santa Coloma, a Andorra la Vella i posteriorment se l'ha traslladada a l'hospital.